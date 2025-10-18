ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಚೀನಾದ ಶತಾಯುಷಿ ಚೆನ್ ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಚೀನಾದ ಖ್ಯಾತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶತಾಯುಷಿ ಚೆನ್ ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ (103) ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚೆನ್ ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ಅವರು 1922ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಅನ್ಹುಯಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಫೆಯ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>1954ರಲ್ಲಿ ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಅಮೇರಿಕದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಷ್ಟೇ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯಮಗಳು ಬಿಂಬ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೀಣ ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಮ್ಯತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಯಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ ಡ ಲೀ 1956ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ ಬೈಜಿಕ ಬಲಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ 1957ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>