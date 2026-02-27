ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೆ: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:46 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Taliban-Pakistan Clash | 58 ಪಾಕ್ ಯೋಧರ ಸಾವು: ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಮುಜಾಹಿದ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Taliban-Pakistan Clash | 58 ಪಾಕ್ ಯೋಧರ ಸಾವು: ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಮುಜಾಹಿದ್
Taliban-Pakistan Clash | 58 ಪಾಕ್ ಯೋಧರ ಸಾವು: ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಮುಜಾಹಿದ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು: ಟ್ರಂಪ್
ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು: ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಂಡುಕೋರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ |ಪಾಕ್‌ ಸೇನೆಯಿಂದ ವಾಯುದಾಳಿ: 70 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ
ಬಂಡುಕೋರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ |ಪಾಕ್‌ ಸೇನೆಯಿಂದ ವಾಯುದಾಳಿ: 70 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ
PakistanAfghanistanBorder issuesPakistan ArmywarDefence Sector
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT