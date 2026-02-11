<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ‘ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್’ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಸಿಫ್, ‘1999ರ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮವರನ್ನು (ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳನ್ನು) ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಜಿಹಾದ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೋವಿಯತ್ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜಿಹಾದ್ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2> ‘ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ’ (ಬಳಸಿ, ಬಿಸಾಕು)...</h2><p>2021ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ದಿ. ಜಿಯಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಮತ್ತು ದಿ. ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷರಫ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2001ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ‘ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಇತರರು ನಡೆಸುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಬೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು’ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>