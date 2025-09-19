ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

‘ನ್ಯಾಟೊ’ ಮಾದರಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪಾಕ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ

ಇತರೆ ಅರಬ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ: ಪಾಕ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:00 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನೀತಿಯು ಪಾಕ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಛತ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ  
ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
PakistandefenseArab Union

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT