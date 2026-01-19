ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಭಾರತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಜುನೈದ್ ಸಫ್ದರ್ ಅವರು ಶಂಜಯ್ ಅಲಿ ರೋಹೈಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಂಜಯ್ ಅಲಿ ರೋಹೈಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶಂಜಯ್ ಅಲಿ ರೋಹೈಲ್ ಅವರು ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಮಿತ್ರ ರೋಹೈಲ್ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು.</p>.ಭಾರತ– ಪಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನ: \nಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಶರೀಫ್.<p>ಇವರು ಧರಿಸಿದ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ದಿನವೂ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ತರುಣ್ ತಹಿಲಿಯಾನಿ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಂಜಯ್ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಕೆಲವರು ಆಕೆ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>