<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮಾಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್–ವಿಂಡ್ಸರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಸವಿದ್ದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜತೆಗಿನ ನಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಶಂಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿ, 11 ತಾಸಿನ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಮ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೂತನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 30 ಕೋಣೆಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯ ಜತೆಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಗೋಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>