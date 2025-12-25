ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ, ಶಾಂತಿ ಮೂಡಲಿ: ಪೋಪ್‌ ಲಿಯೊ– 14 ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂದೇಶ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:00 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

'ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಒಂದೇ': ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಒಂದೇ': ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!
'ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಒಂದೇ': ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!
christmasChristmas FestivalChristmas DayChristmas Celebration

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT