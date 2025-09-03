<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಚೀನಾದ 80ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಬುಧವಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕುರ್ಸ್ಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಳಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿಮ್ ತನ್ನ 14 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>