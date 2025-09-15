ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ, ಮಾತುಕತೆ ಏಕೆ? ಕತಾರ್‌ ದೊರೆ ಶೇಖ್‌ ತಮೀಮ್ ಆಕ್ರೋಶ

ದೋಹಾದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶೇಖ್‌ ತಮೀಮ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್‌ ಅಲ್‌ ಥಾನಿ
ಶೇಖ್‌ ತಮೀಮ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್‌ ಅಲ್‌ ಥಾನಿ
DubaiIsraeli StrikesHamas

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT