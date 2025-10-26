ಕೀವ್ ಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: ಮೂವರ ಸಾವು,29 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 29 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಥೋರ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಕೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಎರಡು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಂಡಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆದ 9 ಮಹಡಿಯ ಮತ್ತು 16 ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು 74 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಒಲ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದೆವು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಷ್ಯಾ 101 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರವೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ 4 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು.</p><p>ಉಕ್ರೇನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸೈನ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂತಹ ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದವು ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕೀವ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಉಕ್ರೇನ್ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>