ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ: ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಘಟಕ ಸ್ಫೋಟ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಉಕ್ರೇನ್ನ 361 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವೊಂದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. </p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಕಮಾಂಡ್, 'ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಿರಿಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡ್ರೊಜ್ಡೆಂಕೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.77 ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು.</p>.<p>'ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, 'ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಹಿಮಾರ್ಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 361 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>