ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ: ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಘಟಕ ಸ್ಫೋಟ

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ 361 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ರಷ್ಯಾ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:51 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:51 IST
