<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, 'ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ಭದ್ರತೆ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಗಸ್ಟ್ 24ರ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು.</p>