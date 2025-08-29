ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಂಧನ

ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ವಶಕ್ಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:51 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsSri LankaCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT