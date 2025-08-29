ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಜಿತ ಸೇನಾರತ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೂ ಆದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅತುರಲಿಯೇ ರಥನ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇನಾರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಅರ್ಬನ್ ನುಗೆಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಥನ ಅವರನ್ನು ಸೆ.12ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿವೆ.</p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾರತ್ನ ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ರಥನ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>