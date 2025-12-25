ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಢಾಕಾಗೆ ಮರಳಿದ ತಾರಿಕ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಗಡಿಪಾರಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಬಿಎನ್‌ಪಿ ನಾಯಕ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:20 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:20 IST
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್‌ಪಿ ತಾರಿಕ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಅವರಿದ್ದ ಬಸ್‌ ಸುತ್ತವರಿದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು  ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
