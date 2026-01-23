ಟ್ರಂಪ್ 'ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ' ಉದ್ದೇಶ ಏನು; ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲು?

<p><strong>ದಾವೋಸ್:</strong> ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನೂತನ 'ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ' ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ (Board of Peace) ಉದ್ದೇಶ ಏನು?</strong></p><p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ 2ನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ 'ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ' ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. </p>.'ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಸ್..ಪೀಸ್': ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್.ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ | ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ: ತಾಳ್ಯಾಕ ತಂತ್ಯಾಕ; ಜಗದ ಹಂಗ್ಯಾಕ. <p><strong>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೂರವುಳಿದ ಭಾರತ...</strong></p><p>ಗುರುವಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಗೈರಾಗಿದ್ದವು.</p><p><strong>ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್...</strong></p><p>'ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ' ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p><p>ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಭಾಗವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ...</strong> </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್, ಬಹರೇನ್, ಬೆಲಾರಸ್, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಾರ್ಡನ್, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ, ಕೊಸೊವೊ, ಮೊರಾಕೊ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಕತಾರ್, ತುರ್ಕಿ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸಹ ಸೇರಿವೆ. </p><p><strong>19 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಷ್ಟೇ ಭಾಗಿ...</strong></p><p>ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 59 ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಷ್ಟೇ ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>'ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. </p>.Greenland Row: ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್.ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>