<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100, ಅಡುಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 30 ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಡುಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಫಾಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತಂಕಪಡುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>'ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಮದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ'ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು,</p>