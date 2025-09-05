ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ನಾದೆಲ್ಲ,ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಪಿಚೈರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇವೇಳೆ, ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಇಒಗಳು, ಅವರ(ಟ್ರಂಪ್) ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಐ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದರು.</p><p>ಗುರುವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಇಒಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ‘ಹೈ ಐಕ್ಯೂ ಗುಂಪು’ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಹೊಗಳಿದರು.</p><p>‘ಈ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೈ ಐಕ್ಯೂ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು</p><p>ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್, ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮುಂತಾದವರು ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p><p>ಪಿಚೈ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಜಿನ ಎದುರೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ನಾದೆಲ್ಲ ಮೇಜಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p><p>‘ಈ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ಗೌರವ. ಇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, AI ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ 'ಎಐ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ'ಯು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ನಾವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಪಿಚೈ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ’ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p><p>ಸತ್ಯ ನಾದೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ 28 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಈಗ 500 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>