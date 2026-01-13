ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
IranDonald Trump

