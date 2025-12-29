ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ: 6 ಉಗ್ರರು, ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರ ಸಾವು

<p><strong>ಅಂಕಾರಾ:</strong> ವಾಯುವ್ಯ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ (ಐಎಸ್) ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆರು ಉಗ್ರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಪೊಲೀಸರು, ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಲೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಮಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 15 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಶಂಕಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಲೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಒಂದು. ಉಗ್ರರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಲಿ ಯೆರ್ಲಿಕಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.40ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ನೆರೆಯ ಬುರ್ಸಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಉಗ್ರರು ಟರ್ಕಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>