ಬ್ರಿಟನ್-ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: IS ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ನಾಶ

<p><strong>ಡಮಾಸ್ಕಸ್:</strong> ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ 'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್' (ಐಎಸ್) ಮಧ್ಯ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸಿರಿಯಾದ ಹೋಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪಾಲ್ಮಿರಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಐಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಸಿರಿಯಾ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಕ್ರಮವು ಬ್ರಿಟನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೂ ಅದರ 'ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್'ಗಳು ಸಿರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ನ 5ರಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>