ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: 10 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಕೀವ್:</strong> 'ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾವು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಟರ್ಕಿ ಪ್ರವಾಸಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'9 ಅಂತಸ್ತಿನ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 12 ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ 37 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 476 ಬಾರಿ, 48 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಷ್ಯಾವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಾಯು ಪಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>