<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಹೋವಿಟ್ಜರ್ ಫಿರಂಗಿ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೈವಾನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಚೀನಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಚೀನಾ ಅಥವಾ ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸುಂಕ ವಿಚಾರ, ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಇದು ತೈವಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಈವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 8.4 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚೀನಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು, 'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>