ಅಮೆರಿಕ: ಎಚ್‌–1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:48 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:48 IST
ಐ.ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಚ್‌–1ಬಿ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
– ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಎಚ್‌1–ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
