ಕ್ಯೂಬಾ ವಲಸಿಗನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕೊಲೆ: ಬೈಡನ್ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್:</strong> ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಯೂಬಾದ ವಲಸಿಗ, ಕನ್ನಡಿಗರೊಬ್ಬರ ತಲೆ ಕಡಿದು ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ; ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನ್ಯಾಟೊಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯ.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಟ್ರೂಥ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು 'ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಏಲಿಯನ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಡೀಪಾರಗಬೇಕಿದ್ದ ಆತ, ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಇರುವ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ 50 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರ ಮೌಳಿ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಬವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೌನ್ಟೌನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಮೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ, ತನಿಖೆ.<p>ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 18 ವರ್ಷದ ಮಗ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯೇ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಇಂಡೊ–ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>37 ವರ್ಷ ಕ್ಯೂಬಾ ಮೂಲದ ಯೋರ್ಡಾನಿಸ್ ಕೋಬೋಸ್-ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಲು ಕ್ಯೂಬಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ, 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಮೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಓ ನಾದೆಲ್ಲ,ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಓ ಪಿಚೈರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಟ್ರಂಪ್.