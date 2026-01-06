ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಆತ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ: ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ದಾಳಿಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:35 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:35 IST
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

