ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದೇನೆ: ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ

<p><strong>ಕರಾಕಸ್</strong>: ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ, ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ ಅವರು ವೆನಿಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಚಾದೊ, 'ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಚಾದೊ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಚಾದೊ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳಿಗಾಗಿ ಮಚಾದೊ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಚಾದೊ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.</p>