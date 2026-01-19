ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಇಂದಿನಿಂದ WEF ಸಭೆ: 64 ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿ 3,000 ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
