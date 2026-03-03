ಟ್ರಂಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗೆ ‍‘ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರೀಮ್‌’ ಕಾರಣವೆಂದ ಶ್ವೇತಭವನ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗೆ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರೀಮ್’ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಶ್ವೇತಭವನದ ಈಸ್ಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಆನರ್' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ಲೋಸ್–ಅಪ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.</p><p>‘ಶ್ವೇತಭವನದ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಕೀನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲೆ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಸೀನ್ ಬಾರ್ಬಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಫೆ. 19 ರಂದು ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>