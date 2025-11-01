ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeold columns antaranga
ADVERTISEMENT

ಅಂತರಂಗ ಅಂಕಣ: ಸಾಧನೆಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಿರಲಿ

ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:26 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರ

ಸಪೂರ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್.

–ಶ್ರೇಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

HealthBody Shaming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT