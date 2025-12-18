ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅಣೆಕಟ್ಟು: ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು!

ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅನನುಕೂಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೀಗ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೋ ಹೊಸ ಅಣೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾಹ. ಕಾಡನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಂದ ಬದುಕೂ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ!
waterKarnatakaDamNature

