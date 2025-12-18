ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅಣೆಕಟ್ಟು: ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು!

<blockquote>ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅನನುಕೂಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೀಗ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೋ ಹೊಸ ಅಣೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾಹ. ಕಾಡನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಂದ ಬದುಕೂ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ!</blockquote>.<p>ಹೊಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಳುಗಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯೇತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ 6,500 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಬರೀ 750 ಬಿಸಿಎಂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು 25 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸುಮಾರು 2200 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ನದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2050ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 3 ಲಕ್ಷ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ನದಿ ಹರಿವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ತಂದ ಉದಾಹರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿ, ಅರಣ್ಯೇತರ ಭೂಮಿಯೂ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಚರಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ<br>ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.<p>ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ‘ಹಸಿರು ಇಂಧನ’ವೆಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನೂ (ಪಿಎಸ್ಪಿ) ಹಸಿರು ಇಂಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ವಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶರಾವತಿ ಪಿಎಸ್ಪಿ (2000 ಮೆ.ವಾ.), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಎಂ.ಪಿ-30 ಪಿಎಸ್ಪಿ (19200 ಮೆ.ವಾ.), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿವ್ಪುರಿ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಾವಲಿ ಪಿಎಸ್ಪಿ (1000 ಮತ್ತು 1500 ಮೆ.ವಾ.), ಒಡಿಶಾದ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಪಿಎಸ್ಪಿ (600 ಮೆ.ವಾ.) ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಪಿಎಸ್ಪಿ (500 ಮೆ.ವಾ.) – ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ, ಕಾಳಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಭರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್’ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಶರಾವತಿ ಸಿಂಗಳೀಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ವರಾಹಿ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ವಾ. ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೆ.ವಾ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 200 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಿಎಸ್ಪಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನೀರಾವರಿಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿರಲಿ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಾರದು. ಕಾವೇರಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾರಿಸರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 99 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.