ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಚಿಪ್ಪಳಿ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕಾಡಿಗೆ ಕನ್ನ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ!

ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
‘ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ’ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ‘ಅರಣ್ಯ’ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಚಿಪ್ಪಳಿ
