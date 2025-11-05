ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತೇ?

ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ,(ಲೇಖಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ)
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PakistanNuclear bomb

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT