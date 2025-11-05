ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತೇ?

<p>ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ದೇಶಗಳ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಸಹ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಹಳೆಯ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಿಂದ ಮೇ 12ರ ನಡುವೆ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ನಾಲ್ಕು ಅನುಭವಗಳಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಈ ಕಂಪನಗಳು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.0ರಿಂದ 4.7 ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 1998ರ ಮೇ 28 ಮತ್ತು ಮೇ 30ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ (ಚಗಾಯ್ - 1 ಮತ್ತು ಚಗಾಯ್ - 2) ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಪನ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.</p><p>1998ರ ಬಳಿಕ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬಳಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಗುರಾಣಿಯ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಳಪಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸವಾಲೆಸೆದಿತ್ತು.</p><p>ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಫೋಟ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳು ಭೂಕಂಪದ ರೀತಿ ತೋರುತ್ತವೆ. 20 ಕಿಲೋಟನ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟ 20,000 ಟನ್ ಟಿಎನ್ಟಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಭೂಕಂಪ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2006ರಂದು, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭೂಕಂಪ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಭೂಕಂಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತಾನು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೀಸ್ಮಾಲಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಸಹಜ ಭೂಕಂಪವೇ ಹೊರತು, ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು.</p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ಸಿಟಿಬಿಟಿಒ) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹುತೇಕ ಭೂಕಂಪಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಕೈಕ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣವಾದ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ರಾಸ್ ಕೊಹ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1998ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಗಡಿ ಚಕಮಕಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಡನೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ (ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರದೇಶ) ಯುರೇಷ್ಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು (ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಪ್ರದೇಶ) ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಜಾರ್ ಎ ಷರೀಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು 6.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 2,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಎಂಎಫ್ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಕಂಪವೂ ಸಹ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ತನಕವೂ ಅದೇ ನಿಜ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>