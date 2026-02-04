ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ; ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆ!

ಡಾ.ಮುರಳೀಧರ ಕಿರಣಕೆರೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:03 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:03 IST
ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಯಿ–ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಲೀಕರ ಅತಿ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಜಂಕ್‌ ಫುಡ್‌ ವ್ಯಸನ ಅಂಟಿಸಿ ಕೊಂಡಿವೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ‘ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರೌರ್ಯ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಲೇಖಕ: ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
