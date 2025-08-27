ಚುರುಮುರಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಹಬ್ಬ!

<p>‘ನಮ್ಮ ‘ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಹಬ್ಬ!’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ದೂರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಚಾನೆಲ್ನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಟೀವಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಗಂಡನ ಮೀಸೆ, ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಡೈ ಹಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಏಜಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.</p>.<p>ರೂಮಿನಿಂದ ಇಲಿಯೊಂದು ಓಡಿಬಂತು.</p>.<p>‘ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಇಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಓಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಡ್ಯಾಡಿ, ಇಲಿ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಮಗಳು ಗಾಬರಿಯಾದಳು.</p>.<p>‘ಹಸಿವಾಗಿತ್ತೇನೋ ಪಾಪ! ಹೊಸದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡು’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ರೀ, ಈ ಇಲಿ ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೊ?’</p>.<p>‘ಗಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು’.</p>.<p>ಆಗ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಡಂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೆರೆಹೊರೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನೂ ಕರೆಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೇಡಂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಲಿ ಬಂದರೆ ಶುಭಾ ಅಲ್ವಾ?’ ಸುಮಿ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಹೌದೂರೀ, ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವೇ. ಇಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ’ ಎಂದಳು.</p>.<p>ಸುಮಿ ಖುಷಿಯಾದಳು. ‘ರೀ, ಇಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಇಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕದಂತೆ ಕಾವಲಾಗಿರಿ...’ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಿಯ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>