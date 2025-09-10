ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed churumuri
ADVERTISEMENT

ಚುರುಮುರಿ: ವೋಟ್ ಫಾರ್...

ಮಣ್ಣೆ ರಾಜು
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:43 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Satireballot paperEVM

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT