ಚುರುಮುರಿ: ವೋಟ್ ಫಾರ್...

<p>‘ನಿನ್ನ ವೋಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇವಿಎಂ ಮೆಷಿನ್ನಿಗೋ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗೋ?’ ಶಂಕ್ರಿ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು, ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮತಮೌಲ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಮತಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಮಾಯಾಮಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನವಂತೆ’.</p>.<p>‘ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಾದ’.</p>.<p>‘ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮತದಾರರು ಬೆರಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಮತಯಂತ್ರ ಬೇಕೊ, ಮತಪತ್ರ ಬೇಕೊ? ಎಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮತದಾರರ ಅಭಿಮತ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವೇನ್ರೀ?’</p>.<p>‘ಹಾಗಂತ, ಮತಯಂತ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಮತಪತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮತದಾರರ ಬಹುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಕೇಳಿ ಮಸಾಲೆ ಅರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತದಾರರಿಗಿಂಥಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ’.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ 50–60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಂಚುವವರು, ಈಸ್ಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಯಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು!’</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಕಣ್ರೀ!’</p>.<p>‘ಹಾಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ...’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>