ಚುರುಮುರಿ: ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ!

<p>'ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ…' ಹಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದೆ. </p><p>'ಏನ್ರೀ, ನನಗೆ ಬಂಗಾರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಾ?' ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. </p><p>ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ 'ಹೂಂ' ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದೆ. </p><p>'ಬರೀ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನ್ ಬಂತು, ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಡಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ'.</p><p>'ಅರ್ಥ ಬರೋಕೆ ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಥ' ಇರಬೇಕಲ್ವೆ?' </p><p>'ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸೀದಾರಂತಲ್ರೀ?'</p><p>'ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏರಿ ಕೂತಿದೆ'.</p><p>'ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಐ ಫೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿಸಿ. ಹೇಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಫೋನ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು' ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು.</p><p>'ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರವೂ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾ ಹೇಳು, ಒಡೆದ ಮನಸನು ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ' ಎಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, 'ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚೈನಾ ಸೆಟ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡು' ಎಂದೆ. </p><p>'ಛೀ... ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೇ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ' ಎಂದಳು ಅರ್ಧಾಂಗಿ.</p><p>'ಓಯ್, ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಅನ್ನು, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ–ಚೀನಾ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ… ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಂಗೆ?' </p><p>'ಅದು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಾರಿನ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ₹60 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ರೀ' ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು. </p><p>'₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ವೆ, ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದು, ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹10 ಲಕ್ಷವಾದರೂ ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಸ್ಸೇ ಗತಿ'.</p><p>'ಮತ್ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀರಿ, ಖಾಲಿ ಕೈ ಚಕೋರಿ ಅನ್ನಿ ಸಾಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಲೆಗೆ ಮೊಟಕಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಳು.</p>