‍ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚರ್ಚೆ| ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ– ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆಯೆ?
ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ–ಟಿಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಅನುದಾನ
ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ–ಟಿಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಅನುದಾನ
