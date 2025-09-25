ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ; ತರಾತುರಿ ಬೇಡ, ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿ.
EditorialKarnataka governmentCaste Census

