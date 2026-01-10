ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ– ಭಾರತದ ನಡೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:49 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:49 IST
ದಾಳಿಕೋರ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸದ ನಿಲುವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
