ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಸದಾಶಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು– ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಲಿ

ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಕುರಿತ ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ.
ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:38 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
labourContract Labour Rules

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT