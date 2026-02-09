ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಭಾಷಣ; ಸದನದ ಮಾನ ಹರಾಜಾಗದಿರಲಿ

ಸದನದ ಘನತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳಲಿ
ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಹಸನಗಳ ಆಡುಂಬೊಲವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಅಸಭ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸದನದ ಘನತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
Karnataka politicsKarnataka AssemblyHate speechEditorial

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT