ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ತೆರೆ; ಪ್ರಶ್ನೆ–ಗೊಂದಲಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರೆ

Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:19 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:19 IST
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.
