ಸಂಗತ: ಮದ್ಯವ್ಯಸನಕ್ಕೆ 'ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ'ವೇ ಮದ್ದು

ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ. ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ತುರ್ತಿದೆ.

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರವದು. ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಭಜನೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಸಲಹೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡುಕರ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾನಮುಕ್ತರಾದವರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದುಶ್ಚಟದ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು.

ನಿರಂತರ ಕುಡಿತದಿಂದಾಗುವ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಒಂದೇ ಆಕ್ರೋಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 'ಸರ್ಕಾರವೇಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾನನಿಷೇಧ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು? ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲ'. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯ, ಮಾದಕದ್ರವ್ಯಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾರುವ 'ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ಅಭಿಮತ. ಆದರೆ, ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ.

ನಿಷೇಧ ಹೇರುವುದರಿಂದ ನಕಲಿ ಮದ್ಯದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಿಷಪೂರಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೊಂದೇ ಅಬಕಾರಿ ಬಾಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆದಾಯ, ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಇಷ್ಟು ವರಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಬರಾಜು, ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತೂ ಅಲ್ಲ. ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು. ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ನಿಷೇಧ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೃಢ, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಓಟು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ, ಮದ್ಯದ