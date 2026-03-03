ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಂಗತ: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ

Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:30 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:30 IST
ಪರಿಸರನಾಶ ಹಾಗೂ ಜೀವಿನಾಶಗಳ ಆತಂಕದ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆಯೂ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಶಾದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
