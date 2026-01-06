ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಜಿಡಿಪಿ–ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎತ್ತಣ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ?

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಸಂತೃಪ್ತಿ ‘ಜಿಡಿಪಿ’ಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗದು. ಸಂತುಷ್ಟಿಯ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಡಹಳ್ಳಿ ವಂಸತ್‌
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 23:55 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 23:55 IST
