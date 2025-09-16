ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ಓಝೋನ್‌ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ

Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್‌ ಪದರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಗಬೇಕಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ.
