ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ‘ಶಕ್ತಿ’ಯುತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ...

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಣುವುದಿದೆ. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿಸಬಹುದು.
ಮುಸ್ತಾಫ ಕೆ.ಎಚ್.
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:28 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:28 IST
