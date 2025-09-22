ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆ ಹಂಚುತ್ತ...

ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌, ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ದ್ವೇಷಸಾಧನೆಗೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
