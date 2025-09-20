ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ನೋವಿಗೆ ವಿಮುಖ–ಭಾವುಕತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ

ನಾ ದಿವಾಕರ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗಲೂ, ‘ಕೊಂದವರು ಯಾರು?’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
womenFeminism

