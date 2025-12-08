ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಯಕ್ಷಗಾನ: ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ

ಮನರಂಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ.
ರವಿ ಮಡೋಡಿ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:40 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:40 IST
YakshaganaDakshina KannadaSouth Canara

